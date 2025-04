Pošto ove godine pravoslavci i katolici Uskrs obeležavaju 20. aprila, svi školarci u Srbiji u isto vreme imaju ferije, i to od 16. do 21. aprila. Prvi radni dan je 22. april, kada počinje proba male mature. Ministarstvo prosvete je saopštilo da svi osmaci matematiku polažu 25. aprila, ali će testove iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, i jednog od pet izbornih predmeta polagati od 22. do 30. aprila, po datumu i vremenu koje odredi škola.