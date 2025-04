Bliži se Vaskrs, a za Vaskrs - farbana jaja. I mame da se pojedu. Sigurno znate ponekog iz vaše okoline ko je na ovaj sveti praznik umeo da smaže po desetak. Bilo je slučajeva i mnogo više. A koliko se sme pojesti kuvanih jaja a da nae ugrozite svoje zdravlje? Stručnjaci su govorili - do šest nedeljno! Pod uslovom da jedete celo jaje. Sada do dva dnevno. Ona manja. To važi u za decu i za odrasle. Ali ako jedete samo belance ili samo žumance - onda je računica drugačija!