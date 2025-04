- Ispratila sam ga u 10 uveče, a on iz Infektivne stalno zove da vidi kako sam. "Dobro, dobro." Međutim, sve lošije sam i ja, završavam na Infektivnoj, pa me kao lakšeg pacijenta šalju na Čair. Stalno smo se čuli. Dogovara se da pređe na intenzivnu negu, u njegovu zgradu, gde smo radili tolike godine. Čujem se s kolegama, bude malo dobar, pa se pogorša, pa ukrug - govori dok u telefonu lista brojne slike, pa i one monitora na koje je bio povezan, jer sve je morao da joj šalje, da bude sigurna da je OK.

- I zabole me leđa, naslonim se da ih ispravim, kad on sede iza mene da me malo pritisne. Pitam ga: "Šta radiš ti tu?!" Tad smo počeli normalno da razgovaramo. I nikad se više nismo razdvojili. Nijednog dana. To je stvarno bila patološka ljubav. Kada dežura ili ode u grad, uzmem telefon da ga pozovem, a istovremeno mi telefon zvoni - on. Telepatija. "TV slagalicu" smo gledali i dole, u ratu, kad smo imali priliku, ako nema posla. I to nam je ostalo u krvi. Kad smo došli u Niš, nijednu nismo propustili. Ako dežura, zove me i preko telefona zajedno rešavamo.