- U toku noći ka utorku preko regiona će se sa jugozapada premeštati još jedna padavinska zona uz pojačan vetar, dok će duž Jadrana biti i grmljaviskih pljuskova . U utorak tokom dana smanjenje oblačnosti uz ređu pojavu grmljavinskih pljuskova i to uglavnom na severu i zapadu regiona. Vetar pojačan, južnih smerova, a dnevni maksimum od 17 do 23 stepena Celzijusa - objavio je Čubrilo u najnovijoj prognozi i dodao:

- U sredu pretežno sunčano, vetrovito, relativno toplo i suvo. Duvaće pojačan južni vetar, a maksimumi će se kretati od 19 do 25, lokalno i oko 28 stepeni Celzijusa. Četvrtak donosi postepeno povećanje oblačnosti uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom koje će prvo zahvatiti zapadne, južne i jugozapadne delove regiona, a u toku noći ka petku će se proširiti i na njegov ostali deo. Južni vetar će polako slabiti i biti i okretanju na zapadni, dok će dnevni maksimum biti u laganom padu, najčešće od 15 do 22 stepena Celzijusa.

- Do kraja dana uz mestimične pljuskove osvežiće i na istoku regiona. Dnevni maksimum i petak od 13 do 19 stepeni Celzijusa. Za dolazeći vikend i praznik uglavnom suvo i malo svežije uz slab severozapadni vetar i dnevne maksimume od 14 do 22 stepena Celzijusa. Od nedelje ponovo toplije uz južni vetar, do je oko 26. aprila moguće jače pogoršanje i zahlađenje koje bi obeležilo i početak maja.