- Ko zaista oseti suštinu praznika, i Božića i Vaskrsa, a i krsne slave, taj se neće buniti. Deca treba da nam budu uzor. Oni to prihvataju srcem i raduju se, dok "mudri" samo ispituju da li toga ima u Bibliji. Mnogo toga ima veze sa identitetom jednog naroda, njegovim običajima i načinom postojanja. Crkva je vekovima pročešljavala običaje i na one loše skretala pažnju da se ne rade, a na dobre da se poštuju.

- Neke paganske je i hristijanizovala, odnosno dala im novi smisao. Kod nas je to išlo malo teže, jer smo se mi kroz celu istoriju bavili egzistencijom i kako uopšte preživeti kao narod, a ne teologijom. Prilično smo nepismeni bili, i sada smo, kako gramatički, jezički, tako i kulturno i duhovno. Trebaće mnogo vremena da sve dođe na svoje, ako ikad i dođe. Do tada imamo šta imamo i raspolažemo ovim vremenom, ovim okolnostima i ovim ljudima. Kako mi vama, tako i vi nama. Ostalo će opšte Vaskrsenje ispeglati - poručio je otac Predrag Popović na početku obraćanja.

- Ako znamo ko je Hristos, zašto je postao čovek, zašto je stradao i zašto je vaskrsao, onda nam farbanje jaja neće biti nikakav greh, već jedan od simbola tog saznanja, ali i načina života. Kao što je golub simbol Duha Svetoga, duga i maslinova grančica simboli mira, srce simbol ljubavi, krst simbol stradanja, slavski kolač i badnjak simboli Gospoda koji se nas radi seče, lomi i deli... Ali ako poštujemo običaje bez ikakvog smisla i saznanja o tome šta predstavljaju, onda nam je i to na osudu, jer to nije izraz vere, već običan folklor na nivou sujeverja. Upravo zato mnogi ljudi i postavljaju pitanja iz straha. Recimo: "Šta ako se prvo jaje polomi? Šta to znači?", ili: "Da li valja da se farbaju jaja ako je neko umro iz kuće i koje boje?"… Razna pitanja koja potiču od nerazumevanja značaja farbanja jaja. Na tome treba raditi. Na shvatanju praznika. Mnogi će postiti na Veliki petak, a da ne znaju što gladuju taj dan.