Na prestižnoj listi "Best cheese dishes in the world", srpski tradicionalni specijalitet iz Svrljiga zauzeo je prvo mesto, premašivši poznata jela poput gruzijskog hačapurija, bugarske banice sa sirom, grčkog saganakija, italijanske fokače sa sirom, švajcarskog i francuskog fondija. .. Belmuž je specijalitet koji se sprema od sira i kukuruznog brašna, nosi duh tradicije i ruralnog života i ima zaštićeno geografsko poreklo, što znači da se priprema po tačno utvrđenim procedurama od precizno definisanih sastojaka.

- Priprema se od punomasnog mladog sira - kravljeg ili ovčijeg, s dodatkom kukuruznog brašna. Sir se stavi na vatru da se otopi. Kada pređe u tečno stanje, dodaje se kukuruzno brašno, i to od 10 do 15 odsto od smese i meša se dok se smesa ne sjedini i sir počne da pušta mlečnu mast. Kod nas se to kaže da se meša dok se "ne obrne". U zavisnosti od količine, može da se napravi za pola sata, a kad su veće količine i do 10 kilograma, onda se meša i po sat i po, dva - objašnjava Ranđelović.