- Mumija je od juna meseca 1888. godine u Narodnom muzeju, kupljena je u Luksuru, u februaru mesecu iste godine. Kupio ju je čovek iz Mokrina koji je u tom trenutku bio u gradu Luksuru i na jednoj tržnici je video da se prodaju razni staroegipatski eksponati i kupio je ovu mumiju. Kako je ona doplovila do ovde? Rekom Nilom, pa je onda došla do Sredozemnog mora, do Soluna i tako dalje. On je to zvanično kupio i imamo donatorsko pismo koje on u tom trenutku piše Narodnom muzeju, gde obaveštava da je kupio mumiju za srpski narod, a ne za sebe - kaže naša sagovornica.