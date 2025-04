Čak i ako imate pasoš, on vam ništa ne vredi ako je istekao. Međunarodna vozačka dozvola, "zeleni karton", saglasnost roditelja za putovanje maloletnika mlađeg od 16 godina, vaučer o rezervisanom smeštaju... samo su neka od dokumenata bez kojih nema prelaska granice Srbije i odlaska na letovanje u inostranstvo.

Osim toga, pre puta važno je da proverite da li slučajno nemate neku neplaćenu kaznu , bez obzira na to da li se radi o saobraćajnom prekršaju, neplaćenoj parking kazni, ili dugu za komunalije, kao i da li je sudski postupak koji se vodi protiv vas možda ušao u fazu da vas sud traži poternicom. Jer, pored dokumenata, i ovo mogu biti razlozi da se letovanje završi pre nego što je i počelo, tako što ćete biti vraćeni sa granice.

Obratite pažnju i na još jednu stvar. Deci do 14 godina pasoši se izdaju na period od 3 ili 5 godina, zavisno od uzrasta, a odraslima na 10, tako da ako ste ga izvadili u isto vreme, to ne znači da u isto vreme i ističe. Dakle, ne rukovodite se datumom kada ste vi kao odrasli izvadili novi pasoš, već proverite dok kada važi dečji.

S obzirom na to da u našem jeziku ogromna većina ličnih imena i prezimena sadrži slova naše abecede kao što su Đ, Ć, Š ili Ž, izuzetno je važno da na putnim dokumentima, kao što je avionska karta , vaši lični podaci budu napisani potpuno isto kao što su u pasošu ili ličnoj karti.

Putno osiguranje, kao što piše na sajtu MUP-a, obavezno je bez obzira na to na koju destinaciju putujete, mada su u praksi retki slučajevi da će vam na granici tražiti taj dokument.

- Državljani Srbije mogu ulaziti u Crnu Goru i u njoj boraviti do 30 dana, sa važećom ličnom kartom. Od 1. januara 2020. godine maloletni državljani Srbije i Crne Gore državnu granicu između Srbije i Crne Gore mogu da prelaze samo uz važeći pasoš ili ličnu kartu - navodi se na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Da o ovome mora i te kako da se vodi računa, potvrđuje slučaj od pre mesec dana kada je baka povela unuka na more, a onda su ih vratili sa granice i to usred noći. Majka je detetu za put spakovala izvod iz matične knjige rođenih i overenu zdravstvenu knjižicu, misleći da je to dovoljno. Međutim, putovanje im je preselo, morali su da se vrate nazad, jer je za prelazak u Crnu Goru deci potreban pasoš.