- Počelo je još jedno vetrovito jutro u Beogradu. Saobraćaj se za sada kreće redovno, bez većih zastoja na ključnim deonicama kao što su Autokomanda, Brankov most, Most na Adi i Most Gazela - rekao je jutros izveštač Kurir televizije iz Beograda i dodao da ipak treba biti oprezan pri ulasku u centar grada.