- Osoba kojoj sam bio žirant je u bekstvu. Nije u Srbiji. On je prevarant, nažalost, on je deo moje šire familije. To je dugovanje iz 2000 i neke godine, 2007. je prekinuto i nije plaćano ništa. I onda su me privatni izvršitelji uzeli pod svoje. Tada je krenuo moj pakao! Zaplenjene su mi dve trećine plate, oduzeta su mi prava da registrujem vozilo, jedino mi pravo na kretanje nije oduzeto - očajan je Igor Jovanović.