Bliže se praznici, vreme kada se okupljamo, posećujemo rodjake i prijatelje. Za one koji žive u inostranstvu pauza za Uskrs biće odlična prilika da posete zubara , plastičnog hirurga, psihologa ili da reše neki zdravstveni problem koji bi ih tamo gde žive koštao papreno.

- Sada su praznici pa svi žele da završe to što pre. Posao je sada vrlo ubrzan, nešto smo morali da ostavimo posle praznika. Pacijenti iz inostranstva dolaze jer smo povoljniji od Evrope, a usluga je ista.

On kaže da najviše dolaze pacijenti iz regiona i zemalja Evropske unije, pre svega Nemačka i Austrija, Velika Britanija, a dodaje da ih je sve više iz Amerike.

- Razlika u ceni je skoro deset puta. Dešava se da nekada dođu samo da bi otišli kod zubara, jer im je sam put jeftiniji nego da rade to u inostranstvu. Plombe i popravka se kreće od 35 do 50 evra, lečenje od 50 do 100, a sve ostalo zavisi od plana terapije - objašnjava Novaković.