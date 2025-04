- To je razmišljanje "ako sam lepa, to znači da ja vredim", ali problem tu je što nekome možda neću biti lepa, šta onda da radim? Ukoliko svoju vrednost procenjujem kroz lepotu u problemu sam jer ću nekome biti lepa, a nekome neću.

Ona dodaje da je onda lako razbiti nekome samopouzdanje, a problem je i to što je fizički izgled veoma podložan promenama, kao što je to slučaj u majčinstvu.

- Ako se vezujemo za nešto spoljašnje jeste lakše izmeriti to nešto, ali smo u većem problemu. Kada imamo nisko samopouzdanje mi pokušavamo da se svima dopadnemo, da smo svima dragi, dobri i mili, da svima budemo na usluzi na uštrb sebe i svojih potreba. To dovodi do toga da budemo ozlojađeni. Važno je brinuti o sebi i zadovoljavati i svoje potrebe, niko drugi nije dužan da to radi sem mene - kaže Stevanović.