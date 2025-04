Marko Nikolić, humanitarac iz Vranja, uskoro će krenuti u jedinstven i izuzetno hrabar humanitarni poduhvat sa ciljem da spase živote troje teško bolesne dece . On će, kako bi skrenuo pažnju na njihovu borbu, pretrčati 500 kilometara kroz Sibir, 500 kilometara kroz pustinju, i na kraju će 60 kilometara vući automobil.

- Ovaj poduhvat nije politički, jer u humanosti nema stranaka, nema razlika, nema podela. Kad se spašava život deteta, svi smo jedno! Srce nema boju - ima samo ritam koji nas ujedinjuje. Zahvaljujemo se pre svega državi koja je prepoznala veličinu ove misije i odlučila da je u potpunosti finansira. Pored toga, država će u narednom periodu obezbediti konkretnu pomoć humanitarnoj fondaciji u zbrinjavanju ugroženih porodica, jer ni jedno dete ne bi smelo da odrasta bez sigurnosti i nade - kaže on.

- Svaki moj korak biće javan, transparentan i dokumentovan - jer ovo radimo svi zajedno, iz srca. Svaki kilometar koji predjem biće simbol nade - a svaka donacija, ma koliko mala, konkretan doprinos lečenju dece. Na kraju, neka ova misija bude podsetnik svima - Ne moraš da budeš lekar da bi spasio život. Dovoljno je da imaš srce. Hajde da zajedno budemo to srce koje kuca za one najranjivije - kaže on dodajući da je naša dužnost da deci kojoj je pomoć potrebna damo šansu za život.