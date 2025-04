- Pa u situaciji da imam telefon, prvo bih probao da pozovem konkretno nas direktno na 062464646. U slučaju da nemam telefon, prosto bih probao da nađem neko što sigurnije mesto da se sklonim ako je noć u pitanju do jutra i dok nemam neki bolji orijentir. Probao bih naravno i da dozovem nekoga, ali prosto ako ne bi niko reagovao, štedio bih snagu do do samog jutra i do neke nove šanse. Da bi se sve to predupredilo, najbolje je pre odlaska u samu planinu najaviti se i u nekom lokalnom planinarskom društvu ili ako da li ste prošli preko nekog restorana ili bilo čega, znači samo da neko ima informaciju da ste krenuli negde.