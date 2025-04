Egipat je jedna od najposećenijih destinacija na svetu, poznata po svojoj bogatoj istoriji, impresivnim spomenicima iz doba faraona, kao i po prelepim pejzažima koji spajaju pustinju i Crveno more. Savremeni Egipat nudi brojna moderna letovališta koja privlače turiste širom sveta zahvaljujući idealnoj klimi, gostoprimstvu i pristupačnim cenama. Na istočnoj obali Egipta, duž Crvenog mora, nalazi se Hurgada – popularna turistička destinacija koja se razvila iz malog ribarskog sela u jedno od vodećih letovališta u regionu. Poznata je po dugim peščanim plažama, toplom moru tokom cele godine, i raznovrsnoj ponudi aktivnosti.

Sam hotel je dizajnom harmoničan spoj afričke i arapske kulture, a svaki njegov kutak ostavlja utisak prefinjenog i skupocenog. Najveći deo, od 390 moderno opremljenih smeštajnih jedinica, ima spektakularan pogled na more. Sobe su izuzetno prostrane, kako one standardne, idealne za parove, tako i one namenjene porodicama.