- Vaučeri važe do 20. novembra ove godine i pružaju mogućnost da građani upoznaju prirodne lepote i kulturnu raznolikost naše zemlje - od planinskih centara, preko banja, do autentičnih seoskih domaćinstava. Ova mera dodatno doprinosi razvoju domaćeg turizma, posebno u manje razvijenim krajevima. Kao ministar turizma i omladine, ponosan sam na činjenicu da program turističkih vaučera iz godine u godinu beleži sve veće interesovanje. To nas obavezuje da nastavimo da razvijamo ovakve i slične mere, koje istovremeno pomažu građanima, ali i jačaju lokalnu ekonomiju - rekao je on dodajući da će se u zavisnosti od budžetskih mogućnosti, razmotriti dodatni termine za dodelu vaučera tokom godine.