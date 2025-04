- U vrtiću nisam pričao engleski i žene koje su nas čuvale su govorile: "Oh, držite Nemanju pod kontrolom". Ništa nisam razumeo šta su pričale. One su pokušavale da me smire sa pomorandžom ili nečim sličnim, ali ja bih vrištao. Pokušavale su da me zadrže, ali ja sam bio jako uplašen, jer nisam znao jezik i nisam znao šta pričaju. Sećam se da su stalno na engleskom govorile: "On je Srbin (Serbian, prim aut.), on je Srbin", a ja sam vrištao i plakao, jer nisam znao šta to znači, a svaki dan sam na njihovoj televiziji slušao tu reč u kontekstu "Genocid Srba", "Srbi su loši"... - objašnjava Nemanja, dodajući da je svestan da su neki Srbi tokom rata verovatno uradili nešto što nije trebalo, ali isto tako su i svi ostali narodi koji su učestvovali u konfliktu devedesetih.