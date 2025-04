Aerodrom "Nikola Tesla". ATR avion parkiran. U kokpitu kapetanica i kopilotkinja. Vanja i Tijana u pilotskoj uniformi spremne za let. Pre četiri dana su s perserkom Bojanom i stjuardesom Ninom ispisale istoriju "Er Srbije" kao prva kompletno ženska posada na letovima od Beograda do Krakova na ovom tipu aviona.

Na epoleti četiri crte

- Nisam jedina kapetanica, ali sam prva na ovom tipu aviona. Zvanje kapetana je prekretnica u životu svakog pilota i smatra se krunom karijere i ostvarenjem životnog sna. Ponosna sam što sam kapetanica upravo srpske nacionalne avio-kompanije. Inače, pre ovog aviona letela sam na "boingu 737" i najduži let mi je bio do Bejruta, trajao je tri i po sata. Volim sva mesta, aerodrome i piste, ali nekako su mi srcu najdraži italijanski aerodromi - priča Vanja.

Inače, "ženski let" u ovom avionu do Krakova protekao je, kako kaže, besprekorno, ali devojke u kokpitu nisu mogle da čuju i vide reakcije putnika kada su čuli da je kompletno ženska posada u letelici.

- Verovatno im je bilo zanimljivo kao i nama. Sve smo profesionalci u svom poslu, ali jedinstveno je bilo što prvi put zajedno lete četiri žene. Aplauz koji dobijemo na kraju leta nam znači jer je on potvrda da su putnici zadovoljni uslugom i sletanjem, i to za nas čini veliku čast i zadovoljstvo . Ako se desi da ponovo letimo zajedno, bićemo srećne.

Sa 19 godina stjuardesa, danas kopilot

- Iako sam bila mlada, to je za mene bilo lepo iskustvo, koje mi je bilo uvod u avijatičarski život. Tada nisam imala podršku porodice jer su se plašili da ću zapostaviti fakultet, ali uspela sam da uskladim i jedno i drugo, da istrajem i napredujem. Svaki let je drugačiji, ali meni je do sada najdraži ovaj ženski let s Vanjom u kokpitu jer smo imale dodatnu dozu sreće i ponosa što smo se našle u ovom tipu aviona.