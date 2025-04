U Srbiji će danas biti oblačno i promenjivo vreme , ponegde sa kišom i pljuskovima koje će pratiti grmljavina. Prema najnovijoj vremenskoj prognozi Ivana Ristića temperatura vazduha će biti od 18 do 23 stepeni, a jutarnja će se kretati od od oko 12 do 16 stepeni. Košava se ujutru očekuju samo u Banatu, a pojačan vetar u ostalim krajevima će oslabiti i prestati.

Za Uskrs nas čeka pravo letnje vreme. Ristić je najavio da će za vikend biti suvo, vedrije i ponovo toplije vreme. U subotu, nedelju i početkom sledeće sedmice biće uglavnom sunčano, a temperatura vazduha će biti do 27 stepeni.

- Kiša i pljuskovi koji se očekuju ponegde u petak prestaće u subotu i sledi razvedravanje. Od nedelje 20. aprila do srede 23. aprila ponovo će biti toplije. U nedelju, za Uskrs, ponedeljak i utorak maksimalna temperatura će biti do 27 stepeni, u drugoj polovini sledeće nedelje očekuje se nestabilno povremeno sa kišom, pljuskovima kiše i grmljavinom i postepenim padom temperatura koje će krajem aprila i početkom maja biti ispod normale za ovo doba godine i kretaće se od 14 do 18 stepeni – kaže Ivan Ristić.