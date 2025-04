- Na graničnom prelazu Horgoš, po običaju ima vetra, ali ima i manjih zadržavanja. Sve trake s otvorene za ulazak u Srbiju, pa se čeka desetak minuta. Kada je u pitanju izlazak, za sada gužvi nema, ali su svi kapaciteti spremni ako do gužvi dođe, što se očekuje kasnije u danu. Radno vreme graničnog prelaza Bajmok je produženo, do nedelje radi od 7 do 22 časa, dok Bački vinogradi do ponedeljka rade istim tim satima - rekla je Orlić.