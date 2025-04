Na Veliki petak obeležava se raspeće Isusa Hrista. Ovo je najtužniji dan za sve hrišćanske vernike. Na današnji dan crkva se seća događaja koji su neposredno prethodili raspeću. Strogo se posti, a običaj je da se farbaju uskršnja jaja, najčešće crvenom bojom. Takođe se i ne peva, ne veseli se, a od Velikog četvrtka do Uskrsa ne zvone crkvena zvona.

- Pravilno je i jedno i drugo, mada više etimološki, u duhu po Vujakliji, kaže se Vaskrs, ali ni jedno ni drugo nije pogrešno. Često, što se tiče same proslave, ljudi misle da zavisi od julijanskog ili gregorijanskog kalendara, što nije tačno. Proslava Vaskrsa najranije može da se slavi sredinom marta, a najkasnije početkom maja. Drugačiji je način gledanja kod rimokatolika i pravoslavaca, ali evo, datumi su se sada poklopili i svi se zajedno sećamo najznačajnijeg događaja u istoriji čovečanstva – kaže Lazić.

- Ovo naše razjedinjenje je sramota na licu hrišćanstva. Problem je što čovek svoje neke unutrašnje stvari izražava tradicijama i to je izraz unutrašnjih stvari, problem je kada one izgube sadržaj i samo ostanu na formi. Farbanje jaja je mnogo značajnije od vaskrsenja Isusa Hrista? Uskrsenje Isusa Hrista je mnogo značajnije od farbanja jaja, sve ostalo su simboli koji nas vode preko materijalnog sveta do duhovne realnosti – kaže otac Ninković i dodaje: