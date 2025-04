Ovi periodi goine vreme su za okupljanje familije, dragih ljudi, vreme za druženje i lepe trenutke. To se potencira i često podrazumeva. Vreme praznika ne predstavlja svima radost, sreću i veselje. Osim radosti povodom predstojećih praznika, ljudi su tada skloni i sumiranju događaja od prethodnog praznika do sada, pa i sumiranju celokupnog života.

- Ja se nadam da će svako ko se sa tim susretne videti da je šteta ako se tako oseća. Uvek postoji izlaz ako se suoči sa realnošću i razlozima koji su nas do toga doveli. Nekada je teško i deluje kao ultimatum, da se osećamo po svaku cenu da budemo srećni, ljudi kao da su u nekoj obavezi da budu euforični, jer se to tako prezentuje. Na kraju, to je sve iz najbolje namere, ali to neke ljude i obeshrabi, jer tolika količina toga da težimo ka toj sreći može imati kontraefekat. To dovodi do toga da se neko i sam povlači. Uskršnji praznici su više usmereni na duhovni život i na samoravnotežu – kaže Repac.