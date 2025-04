"Skuvam crni luk ili paradajz – to mi je ručak ili večera, to je sve"

Iako svi koji se pridržavaju Vaskršnjeg posta, to rade iz religijskih razloga, mnogi odluče da to bude povod i da "očiste" organizam.

A svaki period godine, nevezano od posta, mnogima je prilika za sezonski detoks, pripreme linije za leto ili samo pokušaj da se reguliše ishrana.

Kada je propisan režim ishrane u pitanju, smatraju nutricionisti, to je u redu, ali problem je da to ne pređe u gladovanje. Međutim, ima i zagovornika te teorije, koji vide benefite iste. Da li je to dobro za zdravlje i koliko zapravo takva "dijeta" može da traje, govorile su gošće emisije "Puls Srbije", novinar i producent Vesna de Vinča koja je na ovom režimu i dijetolog Veroslava Stanković.

- Dobro je što je vreme posta, pa možemo da objasnimo razliku između posta i gladovanja. Prvo da kažemo da to nije teorija, već nauka. Ta nauka je eksplodirala posle dobijanja Nobelove nagrade za autofagiju 2016. godine, jer je utvrđeno kako funkcioniše naša ćelija kada prestanemo da je hranimo. On je dokazao, koristeći kvasac, da je to moguće i na ljudskim ćelijama. Zakon autofagije kaže da, kad prestanemo da unosimo hranu, mi počnemo da „jedemo“ sebe – kaže da Vinča i dodaje:

- Kada sam ulazila u to, nisam se detaljno informisala, već sam bila bolesna od štitne žlezde i onda sam došla do knjige gde se opisuje 42 dana gladovanja. Vremenom sam vežbala i videla sam benefite. Kada čovek praktikuje sedam ili četrnaest dana gladovanja, onda vidi benefite u tome. Prosto se raduje. Osnovni benefiti su ogromna količina energije, jer je naučnik dokazao da kada počnemo proces gladovanja, jedemo prvo svoje otrove, pa onda i sve negativno u organizmu. Ima lekara koji kažu da ćemo pojesti mišiće – to nije tačno. Telo eliminiše u organizmu sve ono što je loše.

- Inače sam poznata po holističkom pristupu, koji je našim zakonom i dopušten. Naša želja i motiv su najvažniji, neko ko ne veruje ne bi ni uspeo u tome. Moji pacijenti, kada im dam dijetu, ne jedu 14 sati, već tada ulaze u proces autofagije. Ja generalno nisam zastupnik ekstremnih gladovanja. Ali, ko ima motiva – može. Ja sam zagovornik svesne ishrane: kada sednemo i osetimo hranu, mi se posle toga nećemo prejedati – kaže Stankovićeva.

Vesna da Vinča je objasnila šta sve može da se konzumira u danima kada „gladuje“.

- Kada gladujem, jede se vode. Pre svega pijem čajeve. Žalfija je čaj koji svakom preporučujem – ona je lekovita. Onda se uzima puno vode sa limunom. Sada sam zagovornik keltske soli – svakog jutra uzmem dve tei grudvice soli koje u sebi imaju 62 minerala. Skuvam crni luk ili paradajz – to mi je ručak ili večera. To je sve. Nekad koristim i sok od cvekle, šargarepe ili celera. Za cveklu se zna da je izuzetna namirnica – kaže da Vinča i objašnjava na koji način prikazuje svetu da nešto trpi i da joj to pogoduje:

- Najbolje se vidi u tome kako ko izgleda. Ono što preporučiš, treba da se vidi na tebi, ali samo da kažem: Hrist je rekao „očistite hram“. On je gladovao 40 dana u pustinji i postoji dugačak tekst o njegovom gladovanju. On kaže da kada se gladuje, govori se o totalnom gladovanju. Mi to možemo zvati post, gladovanje je vrsta posta. On kaže da se treba osamiti prilikom gladovanja i sprovoditi i unutrašnja čišćenja. Prestaje se gladovanje onog trenutka kada iz nas izlazi čista voda. Obećala sam da ću sve to napisati u knjizi.

Stankovićeva je dala savet svima onima koji žele da počnu zdravije da se hrane, bez gladovanja.

- Svi smatraju post gladovanjem, pa je opšta panika u toku posta. U post se ulazi psihički pripremljen i spreman. Onaj ko posti mora duhovno da bude spreman. Kod gladovanja ne sme da bude velikih izazova okolo. I u gladovanje i u detoksikaciju se ulazi spreman. Danas su poznati oni „tri, pet i sedam dana“ detoksikacije sa različitim sokovima. Tri dana je sasvim u redu, postoje različite kombinacije. Na primer, ujutru povrtni sok (spanać, đumbir), u toku dana se dodaje pomalo ugljenih hidrata, odnosno voćni sokovi. Ali ne smemo očekivati čuda – sve dolazi iz naše unutrašnjosti.

Evo šta Vesna De Vinča konzumira u danima kada gladuje: Ukoliko prestanemo da unosimo hranu, telo kreće da jede samog sebe, tada imam mnogo više energije! Izvor: Kurir televizija

