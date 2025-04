- Pred nama su dva pretežno sunčana dana, očekujemo i porast temperature, tako da u nedelju maksimalne temperature od 24 do 27 stepeni u Srbiji. To će biti i najtopliji dani, nedelja, ponedeljak i utorak koji su pred nama. Međutim, početak naredne sedmice donosi novu destabilizaciju atmosfere. Tako da u ponedeljak kratkotrajne pljuskove možemo očekivati prvo na jugu i jugozapadu zemlje, a od utorka oni će postajati češća pojava u centralnoj i južnoj Srbiji. Dakle, promenljivo vreme, nestabilno sledeće sedmice nakon praznika, a temperatura će od srede biti u manjem padu za 2 do 3 stepena, ali i dalje je to sasvim prijatno vreme za ovaj period godine.