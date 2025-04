Put od Beograda vodi nas preko Višegrada, kraj čuvene kamene ćuprije i uz kanjon nemirne Drine. Pa kroz plodnu kotlinu i Goražde penjemo se u brda. Sve je uži put, krivine sve oštrije. Niz padine prosute kuće, behar obeleo avlije. A gore, u strmini, međ gustim četinarima još se beli prolećni sneg. Štrče u nebo Cicelj i Čivči brdo, a međ njima, ko u rascepu - Čajniče. U školi nas učiše da je ovde 1942. osnovana Druga proleterska brigada. I to je sve što smo znali. Generacije za nama ni to. A to je samo fusnota istorije mesta koje još za turskog vakta beše važna stanica na putu Dubrovnik-Carigrad. Danas u njemu kao da je vreme stalo.