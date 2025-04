Josip Broz Tito , neprikosnoveni i moćni vladar bivše SFRJ , tajno je pomagao pojedine članove svoje porodice. On je preko čuvenog generala Jove Kapičića slao svom bratu novac u Mađarsku, a on se čudio ko mu šalje tolike pare, dok je Titova sestra Ana rekla: „Ovo nije moj Jože!“

Ova saznanja preneo je ekskluzivno za Kurir Milan Šarac, scenarista i režiser. Ovom šokantnom pričom ujedno je i podgrejana stara teorija zavere da čovek koji se predstavljao kao Josip Broz Tito iz Kumrovca zapravo nije bio on!

- Pitao me je Kapičić: „Na koju misliš?“ Rekao sam mu: „Kažete da ste nosili Titovom bratu pun kofer konzervi?“ Odgovorio mi je: „Da, pa šta je tu sporno?“ Na to sam mu rekao: „Nije sporno što ste nosili kofer, ali je sporno da ste, umesto konzervi, nosili novčanice od po 100 dolara!“ General je u tom trenutku zanemeo, kao Draža Mihailović kada ga je on lično 1945. iz Bosne posle hapšenja prebacio za Beograd. Priču o Titovoj tajnoj novčanoj pomoći porodici potvrdio mi je lično general Đoko Jovanić.