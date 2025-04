Dosta se priča o pravilima posta, ponašanja, običaja... Mnogo manje se priča o iskušenjima, gde je ko pogrešio, a više o tome na početku je pričao iguman manastira Tumane, otac Dimitrije.

Slušaj vest

Voditeljka emisije "Ni pet, ni šest" Jovana Grgurević posetila je manastir Tumane, gde je sa pripadnicima crkvenog klira podsetila na značaj današnjeg hrišćanskog praznika, Velikog petka.

Dosta se priča o pravilima posta, ponašanja, običaja... Mnogo manje se priča o iskušenjima, gde je ko pogrešio, a više o tome na početku je pričao iguman manastira Tumane, otac Dimitrije.

- Pravilo kao takvo postoji da bi napravilo ograničenja i dalo usmerenja. Kao takvo, ono nije nastalo slučajno, nego je osveštano iskustvo crkve kroz mnogobrojne vekove, gde smo sumirali najbolju praksu u kojoj se ogledamo kao pravoslavni hrišćani. To se tiče celokupnog crkvenog života, pa tako i samog posta. Naravno, vreme u kojem živimo donelo je mnoge promene, pa su i pogledi na stvari nekako drugačiji, te ljudi zanemare suštinu posta kao pojave i potpuno se okrenu hrani i tom tehničkom ili vidnom delu posta, zaboravljajući da postoji nešto mnogo značajnije, a to je duhovno nastrojenje u postu. Ono treba da oslikava naš unutrašnji trud i našu želju i potrebu da svoj život i postojanje usaglasimo sa voljom Božijom. To je proces i mukotrpna pojava, nije lako, ali treba da znamo da trud ne sme da izostane - započeo je otac Dimitrije, pa nastavio o suštini posta:

"Nažalost, praksa posta se svela na vrstu dijetetskog programa" Izvor: Kurir televizija

- Manje je važno da li ćemo se potruditi da pojedemo neke hrane, nego da se usmerimo na neka dela milosrđa, pomirenja, da budemo oni koji će svojim životom svedočiti mir, da se setimo onih koji boluju, koji su usamljeni, tužni... Nažalost, praksa posta se svela na neku vrstu dijetetskog programa, gde će ljudi da izaberu kodeks ishrane i da se njega drže tokom perioda posta, zaboravljajući da hrana jeste neophodna i vrlo važno jer nas ono podseća na period posta, trajanje, ali nas poziva da preobražavo sebe na bolje. Ukoliko u tom polju ne uradimo ništa, naši rezultati će se možda videti na vagi, ali to ne znači da ćemo u duhovnom smislu biti bolji. Cilj posta je da čoveka izmeni na bolje.

Jeromonah manastira Tumane, otac Mihajlo, nadovezao se na temu, pa rekao:

- Čovek danas beži od susreta sa samim sobom, da uđe u sebe i da vidi unutrašnje nastrojenje. Ono što čitamo o postu jeste bogato iskustvo, to je kao saće iz kojeg se mi napajamo duhovno, to nas ojačava i dajem nam snagu. Sve što su tada prolazili, malo se razlikuje od ovoga danas, mi bijemo istu bitku, ali je najbitnije da čovek ispravi sebe. Nervoza je danas veoma aktuelna, kada ljudi dođu kod nas, često se susrećemo sa takvim problemima. Današnjem svetu nedostaje trpljenje, niko neće da spusti vrat, nego iznosimo svoju pravdu. Zato Gospod dopušta nevolje i bolesti, to ne treba da shvatimo kao kaznu, nego kao ljubav, neka se plaši onaj čovek koji nema nijedan problem u životu. Dok god stradamo i imamo nevolje, znamo da smo na pravom putu, da nas je Bog svrstao među izabranike. Danas živimo u dostupnom, materijalnom, vremenu i taj put ne ume uvek da bude dobar jer nemamo kontrolu. Mi smo kao mala deca u toj predstavi, Bog nas pusti da idemo do neke granice, kao što je apostol Pavle rekao, sve vam je dozvoljeno, ali nije sve na korist. Tako nas Bog vaspitava, nikada čovek ne može da upozna bolje Boga nego kroz nevolju.

Otac Teofril je pričao o volji čoveka:

- Pre svega, nepokolebivom voljom za vrlinom trpeljivosti uz Božiju pomoć se to vežba kroz ceo život. Taman savladamo jedan nivo trpljenja, kada ono dođe još jedna nijansa i tu padnemo, pa moramo da se trudimo kako bismo se usvaršili. Postoje načela, smernica, gde to prepoznajemo na vreme, ali je to individualna stvar. Svaki čovek je različit, nekome treba više, nekoma manje.

Otac Zosim je u emisjii kod Jovane Grgurević pričao o manastiru Tumane i samoj veri:

- Muka natera verni narod da dođe u bilo koju svetinju, u našem narodu se kaže dok nema nevolje nema ni bogomolje. Svi ljudi koji uđu na ovu kapiju, dođu sa jednom željom, da odagnaju problem na svoj način, sa svojom verom da pobede neka iskušenja, da dobiju odgovor na pitanje koje su postavili, odnosno zamislili sebi i da nađu mir, sa bližnjima, ali i sa samim sobom. Verni narod dođe i kada stane u red onako uredno, te priđe i celiva mošti svetitelja, pokloni se ikoni, oni jednostavno prilaze i predaju im svu svoju nedaću, sve probleme.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

"NISU MOGLI DA IMAJU DECU, A ONDA SU POSETILI MANASTIR":