Bio sam tek tinejdžer kad sam od Vere saznao da ovaj manastir postoji. Posle mnogo godina put me je doveo do Kaira, udaljenog oko 450 kilometara od manastira Svete Katarine. Znao sam da neću otići iz Egipta a da ne posetim najstariji manastir na svetu. Epitet najstariji ovaj manastir je zaslužio time što u njemu najduže na svetu monaško bratstvo postoji bez ikakvih prekida, zato nas nimalo ne čudi što je pod zaštitom Uneska.

Sveta Katarina Aleksandrijska je bila princeza koja je sa 14 godina primila hrišćanstvo. Bilo je to u ranom IV veku. Mučena je, zatim i pogubljena u osamnaestoj godini života, da bi se posle hiljadu i sto godina, možda i življa nego što je bila za života, pojavila kao vizija Jovanki Orleanki i postala njena inspiracija. Mnogo je vekova prošlo, istorija je izgubila pouzdane izvore, pa se priča o Svetoj Katarini mora osloniti na legendu i hijerografije. Po monaškim predanjima, ona se usudila da se suoči s carem, koji je sakupio pedeset najumnijih pagana svog doba da s njom diskutuju o religijskim temama. Pobedila ih je smirenošću i argumentima. Čak je nekoliko značajnih paganskih učenjaka tom prilikom zbog nje primilo hrišćanstvo. Okrutnog cara je to razbesnelo, pa su je utamničili i podvrgli strašnim mukama. Monasi tvrde da ju je Hristos posetio u tamnici, ohrabrivši je da ne odustaje od svoje vere, dok su anđeli vidali njene rane. Dve stotine poklonika došlo je da je poseti, čak i carica, koja se takođe pokrstila i za to platila životom. Car je i sam bio opčinjen njenom snagom, ali se uporno držao svojih mnogobožačkih rituala. Zaprosio ju je, ali brak s paganinom ona je s gnušanjem odbila. Hteli su da je razapnu na točak sa ekserima, no čim ga je dotakla - točak se raspao. Tad je car naredio da joj odseku glavu. Iz njenog tela poteklo je mleko umesto krvi.