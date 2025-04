Trenutne temperature u većem delu Srbije od 15 do 20 stepeni, u Beogradu je 16°C. Zlatibor meri 11, Sjenica 10, a Kopaonik 4°C.

U subotu pretežno sunčano, osim na istoku i jugoistoku Srbije gde se uz promenljivu oblačnost još ponegde očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 12 °S, a najviša dnevna od 19 do 22 °S.