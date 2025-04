Na jugozapadu zemlje, podno moćnih planina Taurus koje se spuštaju ka plavim talasima Mediterana, nalazi se čuveni Kemer , dragulj turske rivijere. Poznat po bujnoj vegetaciji, kristalno čistoj vodi i prirodnim uvalama, Kemer https://www.1atravel.rs/destinacija/kemer/ je idealno mesto za one koji žele mir, avanturu i luksuz.

U njegovom mirnijem delu, mestu Beldibi , gde borove šume susreću more, smešten je Dosinia Luxury Resort , hotel koji opravdava reč „luxury“ u svakom pogledu.

Otvoren 2017. godine, hotel Dosinia Luxury Resort zauzima površinu od 30.000 m² i nudi 450 moderno opremljenih smeštajnih jedinica, od standardnih soba do luksuznih apartmana sa direktnim izlazom na bazen ili terasom sa džakuzijem. Sve sobe imaju balkon, sef, mini bar (dnevno dopunjen vodom i bezalkoholnim pićima), ketler, Wi-Fi, klima uređaj i TV sa satelitskim kanalima. Bilo da se odlučite za standardnu sobu sa pogledom na baštu ili more, porodičnu varijantu sa odvojenim spavaćim sobama, ili luksuzne Swim Up sobe sa direktnim izlazom na bazen, svaka opcija pruža udobnost i mir. Posebnu romantičnu notu nude Love suite sobe, sa privatnim đakuzijem i pogledom koji ostavlja bez daha.