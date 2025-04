"Gospod je učinio to zbog nas, iz ljubavi prema nama, jer On je po svojoj suštini ljubav. On je ljubav po sebi, i to je učinio za svakog čoveka. Dakle, ono što smo oduvek sanjali, za čim smo čeznuli, što je smisao našeg života, a što nismo sami mogli ostvariti, Gospod je učinio zbog nas", naglasio je patrijarh Porfirije.