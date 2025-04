Alite je pak u razgovoru za Kurir tvrdio da to nije uradio i da mu sve smešta bivši šef Džon Goti mlađi, vođa italijanskog klana.

On je čak tadašnjem patrijarhu Irineju ponudio pomoć u otkrivanju uzroka požara, a Kurir vam prenosi delove tog intervjua iz 2016.

- Prema onome što sam pročitao, patrijarh Irinej je zatražio da FBI istraži uzrok požara. Ako se to ne desi, rado ću svoje ljude staviti na raspolaganje da pomognu. Što se mene tiče, s obzirom na znatne finansijske gubitke koji su posledica pet federalnih suđenja za samo tri godine, što je rekord, nisam u poziciji da priložim materijalna sredstva za obnovu crkve. U novembru sam isplatio poslednje sudske troškove i trenutno sam na putu finansijskog oporavka. Kako god, pomoći ću koliko sam trenutno u mogućnosti.

Džon Alite, bivši član klana Gambino, optužio vas je da širite glasine da je on podmetnuo požar. Da li je to tačno?

- Ne znam tačno šta je Alite rekao, ali on je poznat po tome što pušta lažne priče o sebi u novinama da bi se hvalisao. Poznato je da preteruje u vezi sa učešćem u kriminalnim delima i da je ponekad otvoreno lagao u vezi s tim, kako bi delovalo da je imao značajniju ulogu u mafiji nego što je zapravo imao. Kad se uzme u obzir da je dao informacije protiv više od 300 ljudi, odležao je svega nekoliko godina. Kao jednu od kaznenih mera sudija je Aliteu odredio i psihoterapiju.

Kako je izgledalo odrastati u kriminalnom miljeu? - Moje detinjstvo, ako se izuzmu posete zatvoru, bilo je srećno i normalno - bar sam ja tako mislio. Družio sam se s prijateljima, igrao bejzbol i fudbal, i sa 14 godina počeo da pohađam vojnu školu u Njujorku. Proveo sam četiri godine tamo. Cilj mi je bio da se upišem na vojnu akademiju i budem oficir. Međutim, napravio sam pauzu od godinu dana i to se ispostavilo kao greška. Krenuo sam putem svog oca, a sve ostalo je - istorija.

Kajete li se zbog stvari koje ste uradili?

- Iako je bila čast i privilegija da budem u društvu svog oca i ljudi oko njega, žalim zbog protraćenog vremena, a to je takav život iziskivao. Iskustva koja sam imao učinila su me boljim čovekom, a onoga lepog ću se sećati do kraja života.