Vaskrsenje Isusa Hrista svedoči o ogromnoj snazi Boga. On je stvorio svet, on ima moć nad njim i ima snagu da vaskrsne mrtve.Samo hrišćanstvo, za razliku od svih drugih religija, ima osnivača koji je nadvladao smrt i obećao svojim sledbenicima da će to učiniti za njih! Bez vaskrsenja nema ni hrišćanstva!