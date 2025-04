Kako je izgledao Uskrs u vašem detinjstvu i kako ga pamtite? Koliko se to razlikuje od načina na koji ga danas obeležavate i slavite?

Uskrs iz detinjstva pamtim po dečijoj radosti i porodičnim okupljanjima, što smo zadržali i do danas,samo uz mnogo više članova koje smo dobili u međuvremenu. Moj Uskrs od rođenja do danas obojen je najlepšim bojama, smehom, emocijama i najlepšim trenucima. Pune korpe jaja, šarena trpeza, uz neizostavne simbole Uskrsa - bašte pune lala i sakrivenih jaja.Tu tradiciju zadržali smo do danas.