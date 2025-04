- To zavisi od svakog čoveka ponaosob. Zavisi od obrazovanja, obaveštenja, osećanja. Ko ima više znanja i shvata šta su hrišćanske tajne, on dublje učestvuje u svemu. A oni koji su površni, koji dođu samo da obeleže praznik, i oni su dobrodošli. I jedni i drugi, uz Božiju pomoć mogu da napreduju.

- Ovaj praznik prethodi vreme posta od 40 dana, što je simbol duhovnog prečišćenja. Međutim, savremeno društvo donosi reklame, potrošačku groznicu, pritiske unutar porodica. To nas odvaja od suštine.

- Deca se raduju praznicima i to je važno. Ali važno je i šta nosimo sa sobom, kakve poruke i vrednosti. Zeka je simbol koji više dolazi iz katoličkog i protestantskog konteksta. Važno je da znamo razliku, i da prenesemo ispravno značenje.

- Najveličanstvenije obeležavanje Vaskrsa jeste na Svetoj Gori. Služba traje celu noć, nosile su se upaljene sveće, bilo je preko 200 ljudi. Delegaciju Srbije činili su gospodin Novak Nedić i gospodin Aleksandar Vulin. Nakon službe, litija, mošti, molitva za vreme ručka… To je veličanstvena sabornost.

Govoreći o svakodnevici u domaćinstvu sa šest dečaka od 1,5 do 10 godina, rekla je:

- To je na 16 do 20 meseci razlike između njih. Ali ovde, u selu, u prirodi, to je naša energija. Nema ništa spektakularno teško.