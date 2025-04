"To je dosta za jednu noć. Nije bilo saobraćajnih nesreća koje su dovele do teških trauma, ali je bila jedna lakša saobraćajna nesreća sinoć oko 19.27 na uglu ulica Ratka Mitrovića i Nastićeve. Ženska osoba, starosti 65 godina, prevezena je do Urgentnog centra", izjavila je dr Milena Popović iz gradskog Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.