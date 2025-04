Vejnović je tokom ovog izazova istakao da je primetio da mu se nakon ovolikog unosa jaja manta u glavi, da lakše gubi fokus, te da mu se kosa mnogo brže masti. On je istakao i da mu se jaja nisu smučila niti dosadila, uprkos tome što je to većina očekivala, a da je to uspeo zahvaljujući tome što ih je uvek pripremao na najrazličitije načine.