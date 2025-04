Učenici osmog razreda osnovne škole će u petak u 12 časova imati probni ispit iz matematike , dok će se test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, kao i test iz predmeta po izboru (biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije), u zavisnosti od odluke škole, održavati od danas pa do 30. aprila!

Probni završni ispit je, prema kalendaru obrazovno-vaspitnog rada, trebalo da se održi 21. i 22. marta, ali je Ministarstvo prosvete zbog bojkota nastave donelo odluku da se pomeri. Za 25. april u 12 časova rezervisan je test iz matematike, dok će se ostala dva rešavati u periodu od 22. do 30. aprila na način i u vreme koje utvrdi škola, saopštilo je još ranije Ministarstvo prosvete. Od 5. do 9. maja, kako su naveli, trajaće analiza probnih testova.

- Test iz srpskog će u našoj školi biti 26. aprila u devet časova, a iz izbornog istog dana u 11.30. Ideja je da to bude što realnija simulacija završnog ispita. U praksi se pokazalo da je to vrlo važno za učenike jer zahvaljujući probnom testu oni steknu bolji uvid u to u kojim oblastima imaju dobro znanje, a u kojim treba još malo da porade. Pored toga, bolje se upoznaju s pravilima i osete tu atmosferu ispita - objašnjava direktor.