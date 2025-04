"Ako vam se to desi ako vidite da neko zloupotrebljava vašu karticu odmah prijavite to banci ili u vašoj aplikaciji telefona"

Sa razvojem tehnologije sajber kriminalci pronašli su nove načine za prevaru građana. Tako neretko namame korisnike da ostave podatke sa platnih kartica na lažnim sajtovima za kupovinu. Sa obzirom na to da je korišćenje kartica poraslo za 12% upitno je, kako se zaštititi?

- Savet broj jedan sigurno vaša kartica je samo vaša kartica nemojte je davati drugima, na karticama imate te brojeve koji su vrlo bitni, imate onaj prvi broj na prednjoj strani kartice i imate onaj kontrolni broj kartice, tri broja i upravo neko ko pokušava da vam ukrade taj digitalni identitet on će se truditi da dođe do ovog prvog broja i kontrolnog broja, kada to ima, ima kontrolu nad vašom karticom. Savet je svakako te brojeve čuvati. Kada radite kupovinu online radite to na proverenim sajtovima, nemojte tako ostavljati podatke na bilo kom sajtu - kaže Vladimir Vasić, finansijski stručnjak i bankar.

Takođe, ključno je i da ne čuvate podatke na nepoznatim sajtovima ukoliko vam to traže. Prevara se obavlja uz pomoć takozvanog fišinga tako što se baci udica uz pomoć mejla ili SMS poruke u kojoj se od vas traži da nešto uplatite.

- Na primer ima često situacija da preko bukinga neke hotele uzmete i imate generalno dva plaćanja preko interneta, preko bukinga ili tamo na licu mesta i sada vam stigne mejl, unesite rezervaciju i kao platite nam to, pošaljite nam podatke sa vaše kartice pa ćemo mi to da vam naplatimo. Nemojte nikako da radite to, to je prosto prevara - navodi Zoran Torbica, IT stručnjak.

Šta raditi u slučaju da vas ipak prevare?

- Ako vam se to desi ako vidite da neko zloupotrebljava vašu karticu odmah prijavite to banci ili u vašoj aplikaciji telefona, zapravo tu karticu isključite dok ne vidite o čemu se radi. Reklamacije naravno ka banci i to je momenat vrlo bitan, znači brzo to uradite - kaže Vasić.

Prema zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga za trošak do 4.000 dinara je greška korisnika, a za veće iznose ukoliko se dokaže krivica banke, novac će vam biti refundiran.