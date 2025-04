Papa Franja je preminuo od moždanog udara i naknadne nepovratne srčane insuficijencije, navodi se u saopštenju Vatikana. Moždani udar je doveo do kome i nepovratne srčane insuficijencije, navodi se u smrtnom listu koji je objavio Vatikan.

- Papa Franja je bio jedan od netipičnih papa koje poznajemo u istoriji. On je bio čovek iz naroda, verovatno jer dolazi iz latinske Amerike gde je crkva mnogo bliža narodu, nije odrođena sa narodom, pati i živi sa narodom. To je formiralo papu Franju. Bio je čovek reformi, pokušao je da reformiše crkvu i spolja i izunnutra, pokušao je da približi crkvu narodu. Tokom pontifikata on se dosta zalagao za socijalnu pravdu i brigu za siromašne - naveo je Đenović.