Egipat nije samo zemlja piramida i faraona – on je i jedna od najpoželjnijih destinacija za porodični odmor, naročito kada tražite sunce i more tokom cele godine.

Hotel nudi različite tipove soba – od standardnih i porodičnih, do superior i premium kategorije. Sobe su klimatizovane, opremljene LCD TV-om, sefom, mini-barom i fenom za kosu.

Gostima su dostupna dva tipa usluge : All Inclusive i Ultra All Inclusive. All Inclusive uključuje glavne obroke, užine, lokalna pića i ograničen pristup a la carte restoranima.