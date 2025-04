Sezonska prognoza izrađuje se za sedam meseci unapred

Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je upozorenje na pljuskove i grmljavinu koji se očekuju na području Srbije do 26. aprila, a lokalno će biti praćeni gradom, izolovano i većom količinom kiše za kratko vreme.

RHMZ objavio je danas i novu sezonsku prognozu do oktobra u kojoj se navodi da toplotne talase možemo da očekujemo u julu i avgustu.

U sezonskoj prognozi stoji da će maj biti topliji i vlažan sa majskim kišama.

Foto: Nenad Kostić

- Srednja minimalna temperatura vazduha u maju biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost majske srednje minimalne temperature vazduha oko 13.6 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u maju biće malo iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima do 0.5 višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom maja biće oko 24.2 stepena - navodi RHMZ.

U celoj Srbiji mesečna suma padavina tokom maja zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do pet mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini majska suma padavina iznosiće oko 53 mm.

Foto: Jakov Milošević

Prema najavi RHMZjun će u većem delu Srbije biti topliji i prosečno vlažan, a u Podrinju topliji i vlažniji mesec..

- Srednja minimalna temperatura vazduha u junu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost junske srednje minimalne temperature vazduha oko 16.4 stepena. Srednja maksimalna temperatura vazduha u junu biće malo iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima do 0.5 višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom juna biće oko 26.8 stepeni - navodi RHMZ i dodaje:

Foto: Jakov Milošević

- U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom juna biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku do pet mm višim, a u Podrinju iznad višegodišnjeg proseka sa vrednostima za pet mm do 10 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini junska suma padavina iznosiće oko 65 mm.

Jul topliji i suvlji

U julu nas očekuje i pojava toplotnih talasa.

1/7 Vidi galeriju Temperature su premašile 40 podeok na Celzijusovoj skali Foto: Marko Karović, Shutterstock

- Srednja minimalna temperatura vazduha u julu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost julske srednje minimalne temperature vazduha oko 19.6 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u julu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom jula biće oko 30.0 stepeni. Mesečna suma padavina tokom jula biće ispod višegodišnjeg proseka, sa vrednostima za pet mm do 15 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini julska suma padavina iznosiće oko 25 mm.

Avgust

Prema sezonskoj prognozi i avgust će biti topliji i prosečno vlažan sa pojavom toplotnih talasa.

Foto: Printscreen/Windy/Shutterstock

- Srednja minimalna temperatura vazduha u avgustu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost avgustovske srednje minimalne temperature vazduha oko 19.1 stepen. Srednja maksimalna temperatura vazduha u avgustu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će u celoj Srbiji biti za jedan do dva stepena više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom avgusta biće oko 31.1 stepen.

Što se tiče mesečne sume padavina tokom avgusta biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku za pet mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini avgustovska suma padavina iznosiće oko 42 mm.

I septembar će ove godine takođe biti topliji i suvlji sa nastavkom kasnog leta u prvoj polovini meseca.

Foto: Zorana Jevtic

- Srednja minimalna temperatura vazduha u septembru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za jedan do dva stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost septembarske srednje minimalne temperature vazduha oko 14 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u septembru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za jedan do dva stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom septembra biće oko 24.4 stepena. Mesečna suma padavina tokom septembra biće ispod višegodišnjeg proseka, sa vrednostima za pet mm do 15 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini septembarska suma padavina iznosiće oko 42 mm - navodi RHMZ.

Foto: Shutterstock/Zorana Jevtić/Z.G./Printscreen/Twitter/lankanist

Oktobar - topliji i suvlji

U sezonskoj prognozi se navodi da se oktobru očekuje i miholjsko leto.

Foto: Petar Aleksić