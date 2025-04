- Rekla sam mu samo da vrati bratu loptu jer je šutnuo daleko, uzela sam mu telefon kako bi se igrao lepo, on se naljutio, zalupio vratima i bio je tu po dvorištu. U jednom momentu je uzeo bicikl i odvezao se, ali on se stalno vozi, voli to, ode do centra Omoljice i nema ga po dva-tri sata, rekla sam sebi: - Sigurno je otišao da se vozi, ali kako je krenuo da pada mrak uhvatio me je neverovatan nemir.