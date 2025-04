Tokom praznika i među partnerima češće dolazi do prepirki jer na videlo izađu mnoga nezadovoljstva i sa jedne i sa druge strane. I sve to možda ne bi bilo tako strašno da to ne gledaju i ne slušaju deca.

- Svaki odnos u sebi nosi zrnce konflikta i svađe, tamo gde nema svađe sve se stavlja ispod tepiha, pa to nije dobro rešenje jer gutamo ljutnju zarad kratkoročnog opšteg mira. Dakle, nije toliko strašno svađati se ni pred detetom, odnosno raspravljati se, ali ako je to svakodnevno onda je to model komunikacije koji nije dobar, a deca uče po modelu. Da li će dete da poveruje nama ako kažemo nemoj da se svađaš u školi ili će da poveruje više nama koji se svađamo kod kuće, pa više će da poveruje primero. Bitno je znati kako se raspravlja, odnosno da se sa partnerom argumentovano dođe do konstruktivnog rešenja, ali jako ružno bude ako se koriste uvrede.