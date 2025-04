Nakon promenljivih vremenskih prilika koje nas očekuju u maju , u Srbiji će jun biti kišovit sve do početka kalendarskog leta, a onda se krajem meseca očekuje i prvi toplotni talas. Još toplije i suvo vreme biće u julu i avgustu, kada se lokalno očekuje i do 40 stepeni Celzijusovih!

Ivan Ristić kaže da će proleće biti promenljivo, ali da nas prvi toplotni talas očekuje krajem juna, kada će lokalno biti i do 35 stepeni Celzijusovih.

- Prema trenutnim modelima, ovo leto bi trebalo da bude za nijansu svežije od prethodnog, ali opet s veoma toplim periodima i tropskim temperaturama do 40 stepeni. Panonska nizija biće pod toplotnom kupolom, što znači da se vrućine mogu očekivati u julu i avgustu najviše u Vojvodini sve do Beograda.

- U prvoj polovini juna biće dosta kiše sve do kalendarskog početka leta. Moguće je da u nekoliko navrata lokalno padne i do 100 mm padavina po kvadratnom metru za kratak period, što dovodi do bujičnih poplava i u urbanim sredinama, pa čak i na pojedinim lokacijama u Beogradu - navodi Ristić i dodaje: