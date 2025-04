Pri intenzivnim grmljavinskim procesima očekuje se veća količina padavina za kratko vreme , grad i kratkotrajno jak vetar, dok će se temperature kretati od 9 do 24 stepena.

RHMZ je najavio da će izdavati i hitna upozorenja jedan do dva sata unapred pre početka nevremena.

Zbog najavljenih pljuskova i grmljavine, danas će na teritoriji cele Srbije na snazi biti meteo alarm , i to narandžasti na Kosovu i Metohiji, jugozapadu, zapadu, Sremu i Bačkoj, dok će u ostalim delovima na snazi biti žuto upozorenje.

Promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će na zapadu i severozapadu Srbije lokalno biti i obilniji. Vetar slab, promenljiv, u oblasti padavina umeren i jak. Najniža temperatura od 8 do 13 stepeni, a najviša od 20 do 26 stepeni.

Promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno s kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti i obilniji. Vetar u skretanju na severni i severozapadni, u Vojvodini u pojačanju. Najniža temperatura od 8 do 13 stepeni, a najviša od 18 do 24 stepena.

Promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, ali i sa lokalnom pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Padavine će do kraja dana prestati u svim regionima. Vetar slab i umeren, u Vojvodini pojačan, severni, tokom dana u skretanju na istočni i jugoistočni, prvo u Pomoravlju, donjem Podunavlju i na jugu Banata. Najniža temperatura od 7 do 12 stepeni, a najviša od 18 do 22 stepena.