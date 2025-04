- Kovid kada se pojavio, čitav svet je bio iznenađen jer ni mi lekari nismo bili za to edukovani i da će to toliko žrtva da odnese. Priče posle toga su bile razne od Amerike i SZO, govorilo se da je nastao u laboratoriji, ali ne i kojoj. Ovo što se sada tvrdi je sada, pet godina kasnije, a vakcina je bila jedino sredstvo da nekome pomognete jer niste znali kakvi će biti simptomi i opseg jer je to zahvatilo čtiav svet. Četiri vakcine su napravljene, Srbija je imala sve četiri, tada smo pokazali dobru volju da damo svim našim komšijama i to smo učinili. Ja sam vodio kovid ambulante, i ta vakcina je pomogla, spasila je mnoge živote. Oni koji su primili vakcinu, bili su sa lakšim simptomima i lakše su prebrodili. Ja sam primio četiri doze Fajzera, a deca su britansku, i eto ja sam sasvim dobro i funkcionalno nakon te četiri doze, od kojih sam primio i onu povećanu.