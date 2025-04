- Kada govorimo o opasnim pojavama, to su one koje izdajemo kao narandžasti meteoalarm, odnosno da će pljuskovi da sadrže i grad, a uslovljavaju količinu padavina od preko 20 litara za kratko vreme, pa to može zadržati vodu po ulicama ili napraviti štetu na poljoprivrednim usevima. Dakle, to prati te prolećne pljuskove, ta upozorenja se moraju izdavati, a pogotovo ako je u pitanju narandžasti meteoalarm. Nakon toga, ide stabilizacija vremena, cela ova sedmica jeste nestabilna, ali do 28. aprila će biti stabilnije. Oko prvomajskih paznika, po celoj Srbiji će biti kratkotrajna kiša, ali će biti temperatura do 25 stepeni.