- U Gornjoj Crnjući ustvari oblači Miloš svoje vojvodsko odelo, on je bio Karađorđev vojvoda, i predaje barjak, predaje u ruke svome pratiocu Simi Milosavljeviću Paštrmcu, i izgovara one reči, o kojima nema potpune saglasnosti, gde poziva na boj protiv Turaka - kaže Nebojša Damjanović, istoričar.

- Bojevi nisu dugo trajali, to je svega nekoliko meseci, i nema velikih bitaka. To se ne može porediti sa bitkama na Mišaru, na Deligradu, da ne kažem sa najvećom bitkom Prvog srpskog ustanka, a to je Bitka za Beograd, koja traje tri godine. Miloš tvrđave ne napada, to su sultanski, carski gradovi. On ustvari šalje poruku Turcima da nije ustanak protiv sultana, ni protiv turske carevine, već samo protiv okrutnog režima sulejmana - paše Skopljaka - kaže Damjanović.