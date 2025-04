- Ja bih volela prvo da naglasim da su to visoko-traumatizovana deca, tačnije na više načina zlostavljana, sa ogromnim problemima i zdravstvenim i psihičkim, jer upravo dolaze iz sredina i porodica gde se ta traumatizacija i vrši. Dakle kada su u pitanju ustanove socijalne zaštite, ta deca su uglavnom smeštena u kolektive i s obzirom da sistem nema veće resurse da ulaže u njihovo zbrinjavanje, uglavnom mali broj vaspitnog osoblja radi po tim grupama - kaže Dušica Jeleč, socijalni radnik.

- Ta deca kao visoko-traumatizovana, depresivna, dosta pod lekovima, poseduju neke kapacitete za samostalnost, ali vi morate da im pomognete da te kapacitete koje imaju i iskoriste. A da bi ih iskoristili vi bukvalno morate da ih povučete za rukav i da im pokažete koji su to resursi, čemu to služi i koliko će to njima pomoći... I da tu jedino mogu dobiti podršku da bi se oni negde adaptirali i da bi sami negde krenuli taj svoj život - kaže Dušica Jeleč.